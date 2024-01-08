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Прорыв водопровода в Киеве и вылет вражеских самолетов: главные новости ночи 8 января 2024 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3717
Время на прочтение
1 мин
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Прорыв водопровода в Киеве и вылет вражеских самолетов: главные новости ночи 8 января 2024 года

Российские бомбардировщики подлетают к пусковым рубежам / Фото: Военно-морские силы США

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Святошинском районе столицы произошел прорыв водопровода Читать далее –>
  • Соцсети "взорвались" реакцией на прорыв водопровода на одной из улиц Киева Читать далее –>
  • В Киеве ликвидируют повреждение водопровода на столичной Борщаговке Читать далее –>
  • Мониторинговые каналы зафиксировали взлет вражеских Ту-95 Читать далее –>
  • В Воздушных Силах предупредили об ориентировочном времени выхода вражеских самолетов на рубеж пуска крылатых ракет Читать далее –>

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Просмотры
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