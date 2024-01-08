Прорыв водопровода в Киеве и вылет вражеских самолетов: главные новости ночи 8 января 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Святошинском районе столицы произошел прорыв водопровода Читать далее –>
- Соцсети "взорвались" реакцией на прорыв водопровода на одной из улиц Киева Читать далее –>
- В Киеве ликвидируют повреждение водопровода на столичной Борщаговке Читать далее –>
- Мониторинговые каналы зафиксировали взлет вражеских Ту-95 Читать далее –>
- В Воздушных Силах предупредили об ориентировочном времени выхода вражеских самолетов на рубеж пуска крылатых ракет Читать далее –>
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