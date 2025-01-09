Прорыв трубы в Киеве: поврежден дом, а машины тонули в кипятке (фото, видео)

В результате аварии были повреждены здания рядом — помещение хостела и админздание.

В Киеве на пересечении ул. Жилянской и Симона Петлюры произошел порыв теплосети.

Об этом передает пресс-служба КГГА.

К ликвидации аварии было задействовано 11 единиц техники и более 30 работников "Киевтеплоэнерго", аварийно-спасательных, дорожных и других служб.

Фото: Полиция Киева / Facebook

В настоящее время теплоснабжение временно отключено в более чем 230 домах. В течение суток энергетики возобновят услугу всем зданиям, за исключением шести, которые будут обогревать с помощью мобильных передвижных котельных до момента полноценного возобновления подачи тепла.

В результате аварии было повреждено здание рядом — помещение хостела (на момент аварии жильцы отсутствовали) и админздание. Специалисты осуществляют обследование и определяют характер повреждений.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что здание потерпело значительные разрушения. Также на видео видно, как припаркованные автомобили плавают в кипятке.

Прорыв трубы с кипятком в Киеве: машины плавают, а 200 домов без тепла

Ранее сообщалось, что в Киеве полицейские во время конфликта избили и бросили на землю мужчину с протезом.

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