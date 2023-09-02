Пропавшего в Киевской области 4-летнего мальчика нашли мертвым: что произошло

В течение нескольких часов в Киевской области искали 4-летнего Ивана Харитоненко, пропавшего в Белогородке. Мальчика нашли утопленным.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Чуда не произошло

В полиции подчеркнули, что к поискам мальчика было привлечено более 110 человек. По следу шли служебные собаки, а местность обследовали с помощью дрона.

"К сожалению, малолетний погиб. Полиция Киевщины проводит проверку всех обстоятельств инцидента", – констатировали в полиции.

Там призвали родителей не оставлять без присмотра малолетних детей. В случае исчезновения ребенка, следует сразу звонить по телефону на "102".

Ранее сообщалось, что полиция Киевщины разыскивает 4-летнего Ивана Харитоненко из Белогородки. Так, 2 сентября от родителей поступило сообщение о том, что со двора ушел их малолетний сын. На поиски ребенка оперативно вовлечены подразделения полиции Киевской области.

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