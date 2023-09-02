Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Пропавшего в Киевской области 4-летнего мальчика нашли мертвым: что произошло

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
1409
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Пропавшего в Киевской области 4-летнего мальчика нашли мертвым: что произошло

На Киевщине нашли мертвым 4-летнего ребенка/Фото полиции Киевщины

В Киевской области нашли мертвым ребенка.

В течение нескольких часов в Киевской области искали 4-летнего Ивана Харитоненко, пропавшего в Белогородке. Мальчика нашли утопленным.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Чуда не произошло

В полиции подчеркнули, что к поискам мальчика было привлечено более 110 человек. По следу шли служебные собаки, а местность обследовали с помощью дрона.

"К сожалению, малолетний погиб. Полиция Киевщины проводит проверку всех обстоятельств инцидента", – констатировали в полиции.

Там призвали родителей не оставлять без присмотра малолетних детей. В случае исчезновения ребенка, следует сразу звонить по телефону на "102".

Ранее сообщалось, что полиция Киевщины разыскивает 4-летнего Ивана Харитоненко из Белогородки. Так, 2 сентября от родителей поступило сообщение о том, что со двора ушел их малолетний сын. На поиски ребенка оперативно вовлечены подразделения полиции Киевской области.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1409
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация