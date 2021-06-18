Пропала три дня назад: в Киеве ищут несовершеннолетнюю девушку (фото, приметы)

Маргарита Рудяк, 2006 года рождения, 16 июня ушла из дома и до сих пор не вернулась.

В Киеве исчезла несовершеннолетняя девочка.

Маргарита Рудяк, 2006 года рождения, 16 июня ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщает Соломенское управление полиции Киева.

Приметы Маргариты: рост 165 см, худощавого телосложения, темные волосы ниже плеч, кудрявые, карие глаза. Имеет шрамы от порезов на руках, а на шее, плечах и грудной клетке шрамы от ожогов.

Во что была одета, неизвестно.

"В случае получения любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетней, просим звонить по номеру "102", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, в Киеве из Центра социально-психологической реабилитации 17 июня исчезла несовершеннолетняя девушка София Таравская.

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