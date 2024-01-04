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Пропал четыре дня назад: в Киеве родные разыскивают мужчину (фото, приметы)

Пропал четыре дня назад: в Киеве родные разыскивают мужчину (фото, приметы)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Пропал четыре дня назад: в Киеве родные разыскивают мужчину (фото, приметы)

73-летний Анатолий Клименко

Анатолий Клименко 1 января уехал с ул. Бальзака на Троещине в сторону ТЭЦ на велосипеде, в багажнике находился небольшой белый бойлер.

В Киеве пропал мужчина почтенного возраста. Родные ищут его уже четвертый день

Об этом сообщила поисково-спасательная волонтерская ассоциация SARVA и обнародовала фото и приметы пропавшего Анатолия Клименко.

Известно, что 73-летний Анатолий Клименко около восьми утра выехал с ул. Оноре де Бальзака (Троещина) в сторону ТЭЦ на велосипеде "Украина". В багажнике находился небольшой белый бойлер. Домой мужчина не вернулся до сих пор.

По последней информации, Анатолий Клименко был замечен на перекрестке Закревского — Цветаевой (Троещина) в 13:40 1 января 2024 года.

Приметы Анатолия Клименко:

  • возраст: 73 года (1950 г.р.);
  • рост: 160 см;
  • телосложение: худощавое;
  • волосы: с сединой;
  • цвет глаз: серый.
73-летний Анатолий Клименко / ©
73-летний Анатолий Клименко

Особые приметы: родинка на левой щеке.

Был одет в темно-зеленую куртку, черные джинсы, черную вязаную шапку, черные кроссовки.

Возможно, кто-то видел Анатолия Клименко или знает о его местонахождении, родные просят сообщать по телефонам: 38 097 231 1326 или 38 050 387 8676.

Продолжаются поиски 73-летнего Анатолия Клименко / ©
Продолжаются поиски 73-летнего Анатолия Клименко

Напомним, в Киеве во время комендантского часа патрульные задержали 40-летнего водителя под наркотиками.

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Дата публикации
Просмотры
836
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