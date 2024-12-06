Пропал без вести: полиция разыскивает основателя ресторана "Пян-Се", бойца РДК ВСУ Илью Богданова

Правоохранители Киева разыскивают основателя ресторана корейской кухни "Пян-Се", бойца Российского добровольческого корпуса Вооруженных сил Украины Илью Богданова. Он считается пропавшим без вести.

Об этом передает "Общественное" со ссылкой на ГУ Нацполиции Киева.

"Илья Богданов находится в розыске по Святошинскому управлению полиции. Обращение поступило в полицию 20 ноября. Он считается пропавшим без вести", — сказала спикер ГУ Нацполиции Киева Анна Страшок.

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Накануне об исчезновении Богданова сообщали в соцсетях, там отмечалось, что последний раз его видели 12 ноября этого года в ресторане "Пян-Се" на улице Нижний Вал.

Ранее сообщалось, что 18 октября в Киеве горел ресторан корейской кухни "Пян-Се". Тогда, по мнению Ильи Богданова, "ресторан подожгли как ветеранский бизнес так же, как жгут автомобили военнослужащих". Но потом в ГСЧС установили, что возгорание произошло в результате короткого замыкания.

Что известно об Илье Богданове

Илья Богданов родился в 1988 году во Владивостоке. По его словам, в подростковом возрасте был связан с российским националистическим движением.

После окончания в 2010 году юридического факультета Хабаровского пограничного института ФСБ России Богданов принимал участие в военной операции на территории Дагестана.

В 2014 году после начала войны на востоке Украины Илья Богданов перешел на сторону Украины и присоединился к добровольческому батальону Национальной гвардии Украины "Донбасс".

В марте 2015 года Богданов получил украинское гражданство.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Богданов участвовал в обороне Киева. В конце марта получил ранение.

В период пребывания Ильи Богданова в Украине сообщалось о нескольких попытках его похищения и убийства.

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