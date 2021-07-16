Прокуратура провела обыски в "Киевводфонд": подозревают хищение 7 млн гривен

Производство открыто о присвоении государственных средств в особо крупных размерах.

Прокуратура провела обыски в "Киевводфонде". Подозревают хищение 7 млн грн государственных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Прокурорами Печерской окружной прокуратуры Киева совместно с ГУ ДФС в Киеве 16 июля 2021 года проведены обыски в помещениях Специализированного водохозяйственного коммунального предприятия "Киевводфонд" в рамках уголовного производства относительно присвоения государственных средств в особо крупных размерах", — говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе досудебного расследования, в частности, проверяется причастность должностных лиц "Киевводфонд" к присвоению более 7 млн гривен, предусмотренных на приобретение товаров и выполнение работ по капитальным ремонтам бюветных комплексов и общественных туалетов, расположенных на территории Киева.

Уголовное производство расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

В ходе проведенных обысков в служебных помещениях коммунального предприятия, а также по месту жительства его директора, изъята первичная финансово-хозяйственная документацию об отношениях СВКП "Киевводфонд" с субъектами хозяйственной деятельности с признаками фиктивности.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что Киев в мае накрыла волна обысков. Сотрудники фискальной службы вместе со столичной прокуратурой "трясли" одновременно КГГА и целый ряд столичных коммунальных предприятий.

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