Прокуратура с ГФС нагрянула с обысками в "Киевавтодор" (фото)

Обыски проходят в рамках уголовного производства, начатого из-за уклонения от уплаты налогов.

Сотрудники Главного управления ГФС в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводят обыски в служебных помещениях Коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Обыски проходят в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по реконструкции и ремонту путепроводов на сумму более 30 млн гривен (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Также читайте В Киеве прокуратура с ГФС проводит обыски в офисе ГИВЦ

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, общество, на протяжении 2019 — 2020 годов, по заказу КК "Киевавтодор", осуществляло работы по строительству и реконструкции мостов и путепроводов в Киеве, в частности путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса над железной дорогой Киев-Волынский-Святошино на сумму 413 млн гривен.

В то же время указанная подрядная организация, действуя в сговоре со служебными лицами "Киевавтодора", отмечали в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволило уйти от уплаты налогов в особо крупных размерах и завысить реальную стоимость ремонтных работ.

17 июня 2021 на основании постановления суда по адресу офисных помещений КК "Киевавтодор", начаты обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Справка: Коммунальная корпорация "Киевавтодор" основана на коммунальной собственности территориальной общины города Киева и подчиняется исполнительному органу Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации).

Напомним, волну обысков, недавно прокатилась столицей, мэр Киева Виталий Кличко назвал спецоперацией против него лично.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку