Проиграл в казино более миллиона чужих гривен: в Киеве задержали мошенника

Киевлянин потерял 30 тысяч долларов, которые должен был передать родным киевлянина за границу. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

41-летний киевлянин обратился в полицию, сообщив, что стал жертвой мошенничества. Злоумышленник, которому он передал 30 тысяч долларов для передачи родственникам за границу, вместо того чтобы выполнить обещание, потратил всю сумму на азартные игры в казино.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Как выяснилось, фигурант ранее работал водителем на международных перевозках и не раз помогал потерпевшему передавать личные вещи. Однако когда мужчина обратился к нему с просьбой перевезти валюту, злоумышленник согласился, хотя уже не работал в этой сфере. За две недели он проиграл в казино более миллиона двухсот тысяч гривен.

"41-летний потерпевший рассказал, что в течение года передавал личные вещи родственникам за границу через водителя автобуса, осуществлявшего международные перевозки. Впоследствии, киевлянин связался с фигурантом и попросил перевезти валюту. Злоумышленник согласился, хотя на тот момент уже не работал на фирме по перевозкам", — говорится в сообщении.

Злоумышленнику доложено о подозрении за мошенничество в особо крупных размерах. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Трускавце девочки-подростки избили парня с инвалидностью.

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