Проход в офис президента перекрыла полиция: проверяют информацию о заминировании

Рядом со зданием ОПУ стоит машина скорой помощи.
В четверг, 20 января, возле Офиса президента Украины на улице Банковой в Киеве появилось полицейское оцепление, не пропускающие людей на территорию.
Как сообщили в Telegram-канале Vesti, полиция проверяет информацию о заминировании помещения.
На территорию и в помещение не пропускают только посторонних лиц, вход для работников Офиса президента остался свободным.
Как свидетельствуют опубликованные кадры, рядом с ОПУ стоят несколько полицейских автомашин, а также карета скорой помощи.
Пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко в комментарии УНН подтвердила, что в милицию поступило сообщение о заминировании одного из зданий на улице Банковой.
“В настоящее время проверка завершена. Какие-либо опасные предметы не найдены”, - отметила она.
Напомним, вечером 8 января в полицию поступило сообщение о заминировании всех торговых центров Киева.
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