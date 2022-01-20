Проход в офис президента перекрыла полиция: проверяют информацию о заминировании

Проход в офис президента перекрыла полиция: проверяют информацию о заминировании

Рядом со зданием ОПУ стоит машина скорой помощи.

В четверг, 20 января, возле Офиса президента Украины на улице Банковой в Киеве появилось полицейское оцепление, не пропускающие людей на территорию.

Как сообщили в Telegram-канале Vesti, полиция проверяет информацию о заминировании помещения.

На территорию и в помещение не пропускают только посторонних лиц, вход для работников Офиса президента остался свободным.

Как свидетельствуют опубликованные кадры, рядом с ОПУ стоят несколько полицейских автомашин, а также карета скорой помощи.

Также читайте В Харькове сообщили о заминировании больницы с больными COVID-19

Пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко в комментарии УНН подтвердила, что в милицию поступило сообщение о заминировании одного из зданий на улице Банковой.

“В настоящее время проверка завершена. Какие-либо опасные предметы не найдены”, - отметила она.

Напомним, вечером 8 января в полицию поступило сообщение о заминировании всех торговых центров Киева.

Читайте также: