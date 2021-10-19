Прогуливал школу и играл в Dota 2: 18-летний парень из Бучи стал долларовым миллионером

Илья Мулярчук выступает за российскую киберспортивную организацию Team Spirit.
Парень из Бучи Илья Мулярчук (ник Yatoro) стал победителем престижного международного турнира The International 10 из видеоигры Dota 2.
18-летний украинец выступает в составе российской команды Team Spirit, которая победила на турнире в Бухаресте.
Об этом сообщает dev.ua.
За победу в финале соревнований Team Spirit, в составе которой всего 5 игроков, получит $ 18,2 млн.
Мулярчук должен получить $ 3,6 млн призовых. Он в Team Spirit выполняет вторую по значимости роль после ее капитана. Его главная задача в игре — приобретать артефакты.
Илья самый молодой в команде, он играет в Dota 2 с 2013 года. Из-за этого почти полностью прогулял девятый класс, поскольку играл до утра. Родители знали, что Илья прогуливал. Парень им говорил, что играть в компьютерные игры лучше, чем курить. Родителей это якобы устраивало.
После окончания школы Илья хотел стать журналистом или криминалистом. Но пошел, как он сам говорит, "в какой универ на геолога". В вузе парень ни разу не появился.
Девушки в Мулярчука не было (по крайней мере, до победы в турнире). Парень рассказывал, что считает, что отношения мешают карьере, и что "лет в 25 уже можно начинать искать".
Играть начал, потому что такое же увлечение было у его старшего брата. Какое-то время он работал мерчендайзером, чтобы заработать себе на мощный компьютер — в то время парню было 13 лет.
Мулярчук рассказывает, что в своей деятельности вдохновляется примерами профессиональных спортсменов, в частности — баскетболиста Майкла Джордана. Он прекращает играть, только когда чувствует сильную усталость. Обычно, его хватает на 10 часов, а это около 10-15 игр. После этого Илья просматривает записи игр, в том числе и других сильных игроков. Интересное и полезное выписывает в блокнот.
Сейчас 18-летний Yatoro является одним из сильнейших игроков в Dota 2 в мире, а также чуть не самым молодым миллионером в Украине.
Кроме Мулярчука, за российскую команду выступает еще один украинец — Мирослав Mira Колпаков из Луцка.
Заметим, что Федерация киберспорта Украины после победы Team Spirit поздравила российскую команду. Часть пользователей и блогеров раскритиковали ФКУ за теплые слова в адрес команды страны-агрессора.
Напомним, в Сети высмеяли ужасную графику популярного футбольного симулятора: лица игроков стали мемами.