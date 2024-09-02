Прогнозируем, что атаки по Киеву продолжатся: в КМВА назвали возможные цели РФ

Если учитывать последние атаки, это могут быть как просто дроновые атаки, так и комбинированные, отметил Михаил Шаманов.

Вражеские атаки на Киев продолжатся. Ведь российские войска пытаются истощить противовоздушную оборону вокруг столицы, поразить объекты инфраструктуры, центры принятия решений, а также западные системы ПВО.

Об этом рассказал спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в комментарии "РБК-Украина".

"Киев является приоритетной целью врага. Он будет тратить драгоценные ракеты, в том числе и на столицу. Это и крылатые ракеты, и баллистика, и дроны", – сказал Шаманов.

По его словам, если учитывать последние атаки, это могут быть как и просто дроновые атаки, так и комбинированные.

"Это попытка истощить ПВО вокруг Киева, поразить объекты инфраструктуры, центры принятия решений или силы и средства ПВО западных образцов. Прогнозируем, что атаки будут продолжаться. Поэтому еще раз скажу о безопасности – жизни и здоровье украинцев это самое главное, что у нас есть", — подчеркнул спикер КМВА.

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Напомним, в ночь на 2 сентября армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву. В нескольких районах рухнули обломки, загорелись здания и автомобили. Обломок ракеты попал в корпус котельной одного из учебных заведений.

Били по Киеву крылатыми ракетами и баллистикой! Последствия российской атаки 2 сентября