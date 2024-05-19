Прогноз погоды в Украине на 20 мая: где будет дождь

В понедельник в большинстве областей нашего государства ожидается переменная облачность.
В Украине 20 мая ожидаются кратковременные дожди с грозами. Воздух прогреется до 20 градусов.
Об этом сообщили в "Укргидрометцентре".
Как стало известно, в понедельник в большинстве областей нашего государства ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются, кроме западных и северо-восточных областей. Там возможны кратковременные дожди с грозами.
Воздух прогреется до 26 градусов. В Карпатах и Крымских горах ночью 5-10, днем 15-20 градусов.
Какая погода будет на Киевщине
В Киевской области 20 мая ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду.
Температура по области ночью 8-13 градусов, днем 21-26 градусов; в Киеве ночью 10-12 градусов, днем около 25 градусов”, — рассказали в “Укргидрометцентре”.
Напомним, что июль и первая половина августа в Украине могут быть самым жарким периодом этим летом.