Прогноз погоды в Украине на 20 мая: где будет дождь

В понедельник в большинстве областей нашего государства ожидается переменная облачность.

В Украине 20 мая ожидаются кратковременные дожди с грозами. Воздух прогреется до 20 градусов.

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре".

Как стало известно, в понедельник в большинстве областей нашего государства ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются, кроме западных и северо-восточных областей. Там возможны кратковременные дожди с грозами.

Воздух прогреется до 26 градусов. В Карпатах и Крымских горах ночью 5-10, днем 15-20 градусов.

Какая погода будет на Киевщине

В Киевской области 20 мая ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду.

Температура по области ночью 8-13 градусов, днем 21-26 градусов; в Киеве ночью 10-12 градусов, днем около 25 градусов”, — рассказали в “Укргидрометцентре”.

Напомним, что июль и первая половина августа в Украине могут быть самым жарким периодом этим летом.