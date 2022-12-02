Прогноз неутешительный: под Киевом вторые сутки нет света, аварийные отключения будут продолжаться

В Буче, Ирпене, Гостомеле, Коцюбинском и других населенных пунктах Киевской области у многих потребителей вторые сутки подряд нет света из-за аварийных отключений. В ДТЭК говорят, что они могут затянуться на выходные. И только с понедельника, 5 декабря, вероятно, введут плановые отключения по графикам.

Это при условии, если не будет новых российских обстрелов, сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

"Должен сообщить о нынешнем состоянии с аварийными отключениями в системе электроснабжения. Он неутешителен. Мы должны научиться выживать в новых условиях", — сказал он.

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По словам Федорука, пока спрогнозировать, какой район или линия электропередачи будет отключена невозможно.

Все имеющиеся в городском совете и коммунальных предприятиях генераторы были направлены на КП "Теплокоммунсервис", ОСМД, "Пункти незламності", в частности, в школы, и на поддержку других объектов, добавил мэр.

Напомним, в Киевской области открылись уже более 250 "Пунктів Незламності", где можно согреться, подключиться к интернету, поработать и выпить горячего чая во время длительных отключений света. ТСН.ua проверил их работу в Буче.

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