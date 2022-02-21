Проглотил часы: в Киеве врачи спасли 3-летнего мальчика (фото)

Процедура длилась всего три минуты.
В Киеве врачи достали часы из желудка 3-летнего мальчика без хирургического вмешательства. Он случайно проглотил их, когда смотрел мультики.
Об этом 21 февраля сообщили на странице "Охматдета" в Facebook.
Устройство удалось достать команде эндоскопистов всего за три минуты. Мальчик находился под общим наркозом с эндотрахеальной интубацией.
"Часы рабочие, показывали правильное время, даже находясь в желудке", — рассказала заведующая отделением эндоскопии Дарья Вороняк.
Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей. За время работы отделения эндоскопии Охматдета это второй случай, когда маленький пациент проглотил часы.
Напомним, что в Ровно в областную детскую больницу госпитализировали 17-летнего парня, в глазу которого был рыболовный крючок. Парню провели срочную операцию.
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