Проезд в метро Киева могут повысить вчетверо: рентабельный тариф – более 30 гривен

По словам директора метрополитена, экономически обоснованный тариф на проезд даже превышает 30 гривен.

В Киеве могут вчетверо повысить тариф на проезд в метро – до 30 гривен.

Директор Киевского метрополитена Виктор Брагинский заявил, что экономически обоснованный тариф на проезд составляет более 30 гривен. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

По словам Брагинского, вопрос тарифа – это не компетенция Киевского метрополитена. Он напомнил, что тариф на проезд в метро в последний раз рос в 2018 году.

"Я уже приводил пример, что в 2018-м у нас были расходы на электроэнергию 466 млн, хотя мы первое коммунальное предприятие, работающее напрямую с энергорынком, покупает электроэнергию по государственному тарифу, то есть по минимальным ценам, без посредников. В 2024 году мы должны оплатить 1,6 млрд. Поэтому обоснованный тариф сегодня — более 30 грн", — говорит директор Киевского метрополитена.

Однако он напомнил слова мэра Киева Виталия Кличко о том, что во время войны никто не будет увеличивать цены на проезд. Коммунальные транспортные предприятия метрополитен и "Киевпасстранс" будут финансироваться из бюджета города, насколько это будет возможно, заверил Брагинский.

Стоимость поездки сейчас составляет 8 гривен.

Напомним, 8 декабря 2023 года в Киеве закрыли несколько станций метро синей ветви в связи с срочным ремонтом на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбидская".

Глава Офиса трансформации заявил, что часть синей ветви столичного метро могут восстановить через несколько лет – ориентировочно от 2 до 5 лет.

Вчера, 17 января, сообщалось, что в переходе станции метро "Святошин", открывшейся после капитального ремонта в 2019 году, зафиксировали новые повреждения.

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