Проект "Годзилла", гуманоиды и 5G с коллайдером: антивакцинатор в Киеве шокировала абсурдными фейками (видео)

Женщина выдвинула три невероятные версии.

В Киеве участница марша противников вакцинации рассказала ряд абсурдных фейков о вакцине от коронавируса. По ее словам, после вакцинации люди принадлежат компании-производителю препарата, лишаются прав и являются генетически модифицированными людьми.

Об этом женщина заявила журналисту "Апостроф TV".

"По документам тех, кто принимает вакцину они называют "трансгуманами", "транслюдьми" или "гуманоидами", — рассказала антивакцинатор.

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Женщина выдвинула еще две невероятные версии. Согласно первой, глобалисты в течение 7 лет в коллайдере разрабатывали самую большую часть вакцины под названием "Гадзилла".

"Гад" — это гады, "илл" — на английском болезнь. И вот эта "Гадзилла" предназначена для того, чтобы при нажатии специальными лучами или от 5G можно было человека уничтожить. То есть ходит-ходит человек, потом он им не понравился, и они его убрали", — объяснила участница протеста.

Она добавила, что в российской Казани уже начались эксперименты над людьми. Туда 13-15 ноября "въехало около 50 радиолокационных машин", которые "оцифровали 50 тысяч вакцинированных".

"Одним повысили температуру, другим — давление. И будут смотреть, как они побегут в больницу", — выдала противница вакцинации.

Напомним, утром в среду, 24 ноября, противники вакцинации от коронавируса устроили пикет в центре Киева. На него вышли около 500-700 человек. Участники собрались под стенами Верховной рады, СБУ и у станций метрополитена. Протестующие держали в руках одинаковые плакаты — "Скажи нет обязательной вакцинации!" и двигалась по центральным улицам столицы.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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