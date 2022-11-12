Продолжительность отключений света в Киеве может увеличиться: в ДТЭК назвали причину

Каждые 5-7 градусов понижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем.

Продолжительность отключений света в Киеве может увеличиться. Это связано с наступлением холодов.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

По словам Сахарука, ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

"У нас, когда будет снижаться температура, потребление будет увеличиваться. Где-то каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем", – пояснил он.

В то же время чиновник отметил, что периоды отключения электроэнергии могут увеличиться в том случае, если специалисты ДТЭК не успеют отремонтировать и увеличить объем электроэнергии, которую можно подать в Киев.

"Но я сейчас не готов говорить, что это будет — 6 или 7 часов, или в 4 часа мы сможем уложиться", — уточнил он.

Сахарук добавил, что ДТЭК будет искать пути, как без перегрузки энергосистемы давать электроэнергию максимально часто, чтобы интервалы без света становились короче даже с наступлением морозов.

"Главное, что нагрузка будет больше и дефицит будет расти. Поэтому здесь нужно будет искать пути, каким образом с одной стороны не сделать так, чтобы вообще не было света, с другой — не разрушить энергосистему из-за перегрузки", — акцентировал он.

Дмитрий Сахарук отметил, что если "Укрэнерго" будет увеличивать возможность электроэнергии, которая будет передаваться в Киев, то ДТЭК будет пытаться уменьшить промежутки времени, в течение которых люди будут оставаться без света.

Напомним, российские террористы с 10 октября массированно обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины. Оккупанты уничтожают подстанции и ТЭЦ. Последний массированный ракетный удар был 31 октября. Тогда Россия выпустила по Украине 55 ракет, из которых 45 удалось сбить. Украинская разведка считает, что ракетный террор будет продолжаться. Цель россиян – это дестабилизация ситуации в Украине и распространение паники среди гражданских.

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