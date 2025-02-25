Продавали российские лекарства: в Киеве разоблачили сеть аптек (фото)

В Киеве полиция обезвредила преступную схему по незаконному ввозу и продаже более 20 видов лекарственных средств из России.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По данным следствия, организаторами сделки были двое граждан Азербайджана. Они наладили поставки медикаментов через Молдову. В Киеве препараты сбывали через собственную сеть аптек. В списке были антибиотики, противовоспалительные средства, иммуномодуляторы и стимуляторы умственной активности.

"Медикаменты отправлялись из России в Молдову рейсовыми автобусами. Оттуда фигуранты забирали их лично и завозили в Украину, скрывая от таможенного контроля", — говорится в сообщении.

Злоумышленники заплатили российским поставщикам не менее 1,5 млн гривен. Два владельца аптечных сетей и двое фармацевтов теперь подозреваются в осуществлении хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, совершенное в составе организованной группы. Им грозит до пяти лет заключения. Также предпринимателям аннулировали лицензии на торговлю медикаментами.

Следственные действия / Фото: Национальная полиция Украины

Следственные действия / Фото: Национальная полиция Украины

Следственные действия / Фото: Национальная полиция Украины

Следственные действия / Фото: Национальная полиция Украины

Следственные действия / Фото: Национальная полиция Украины

Следственные действия / Фото: Национальная полиция Украины

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