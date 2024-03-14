Продавали автоматы за 46 000 грн и посылали их по почте: сообщено о подозрении двум торговцам оружием (фото, видео)

В Киеве перекрыт межрегиональный канал сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Двум мужчинам сообщено о подозрении в незаконном ношении, хранении и сбыте огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

"37-летний мужчина и его 36-летний сообщник сбывали оружие и боеприпасы через интернет, избегая прямых контактов с покупателями и используя фиктивные данные для отправки посылок. Правоохранителями зафиксирована продажа автомата АКМС-74, пистолета "ПМ", патронов и гранаты Ф-1 .В частности, за автомат, отправленный по почте, продавцы получали от 46 тыс. до 56 тыс. грн", – сообщили в прокуратуре.

На Львовщине и в Киеве, в квартирах, где жили подозреваемые, правоохранители изъяли: гранаты Ф-1 и РГД, гранату Ф-1 (растяжка), дымовые шашки, пистолет ПМ, пистолет пулемет, пистолет ТТ, пистолет "Вальтер", автомат АКСУ, снайперскую винтовку СВД, винтовку "Мосина", нож, телескопическую дубинку, свыше 2200 шт. патронов, мобильные телефоны, банковские карты и семь карты.

Опубликовано Полиция Киева Четверг, 14 марта 2024 г.

Кроме того, в рамках уголовного производства установлены другие участники преступления, осуществляющие сбыт огнестрельного оружия, комплектующих к нему посредством почтовой связи по территории Киева и Украины в целом. Пока им также готовится сообщение о подозрении.

Напомним, правоохранители задержали "на горячем" торговцев трофейным оружием, которое вывезли из зоны боевых действий.

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