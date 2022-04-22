Продавал несуществующие бронежилеты: в Киеве разоблачили мошенника, который обманывал украинцев (фото)

Продавал несуществующие бронежилеты: в Киеве разоблачили мошенника, который обманывал украинцев (фото)

В Киеве разоблачили мошенника, который под видом продажи бронежилетов и плитоносок воровал деньги у украинцев. Мужчина "заработал" около 50 тысяч гривен.

Об этом 22 апреля сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Мошенник размещал объявления о продаже военного снаряжения в мессенджере Telegram. Граждане, нуждавшиеся в таком снаряжении, осуществляли заказ и предоплату на его банковскую карту.

Получив оплату, мужчина на связь больше не выходил и бронежилеты заказчикам не отправлял.

Правоохранители провели обыски по месту жительства мошенника, изъяли мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, компьютерную технику, с помощью которой совершались преступления.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Запорожье и Киеве СБУ разоблачила ботофермы, оправдывающие массовые убийства украинцев российскими оккупантами.

Прокуратура города Киева

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