"Продам гараж": в Киеве на Майдане в воздухе разместили объявление с телефоном посольства РФ (видео)

"Продам гараж": в Киеве на Майдане в воздухе разместили объявление с телефоном посольства РФ (видео)

В объявлении – телефон посольства РФ.

В Киеве на Майдане Независимости 16 февраля неизвестные с помощью дрона подняли в воздух объявление якобы о продаже гаража. В нем указан телефон посольства Российской Федерации.

Объявление было видно в трансляции агентства Reuters в YouTube. Камера установлена на балконе гостиницы "Украина".

"Продам гараж на Соломе. 044 244 09 63", - написано на картоне.

Видео называется "В прямом эфире: Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса". Отметим, что после инцидента трансляцию остановили. Ее запись также недоступна.

Пользователи Сети позвонили по телефону, указанному в объявлении. Запись разговора выложили в одном из пабликов. На вопрос мужчины, можно ли приобрести гараж, другой громко отвечает: "Какой гараж? Проверьте номер, всего хорошего!".

На Майдане разместили объявление с телефоном посольства РФ

Напомним, что вокруг трансляции накануне возник скандал. В ночь на понедельник, 16 февраля, там прозвучал гимн СССР. В Reuters объяснили, что произошло.

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