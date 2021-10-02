Продали билеты на несуществующие вагоны: пассажиры из Киева вынуждены были ехать в Черновцы в переполненном поезде

Продали билеты на несуществующие вагоны: пассажиры из Киева вынуждены были ехать в Черновцы в переполненном поезде

В "Укрзализныце" сообщили, что они выясняют, почему так произошло.

В Киеве пассажиры купили билеты на несуществующие вагоны поезда "Киев-Черновцы".

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Об этом в Facebook написал Дмитрий Пальчиков.

"Решили с друзьями поехать в Черновцы на выходные 117 поездом, вагон 15. Приходим, а вагона нет. Вагона №15 в 117 поезде "Киев-Черновцы" - нет. И 14 вагона нет. И еще какого-то вагона нет", — написал возмущенный мужчина.

Дмитрий Пальчиков отметил, что "Укрзализныця" продала билеты на 4 несуществующие вагоны. Из-за этого пассажиры были вынуждены ехать 12 часов по три-четыре человека на одном месте.

В "Укрзализныце" уже отреагировали на скандал, отметив, что они выясняют, почему так произошло.

"Как раз разбираемся, почему поездная бригада не получила своевременных указаний по пересадки. Изменения в составе поезда связанные с изменением маршрута и, соответственно, населенности рейса через объезд места обвала карстовых пещер на территории Черновицкой области", — сообщили в "Укрзализныце" .

Напомним, в Черновицкой области на железнодорожном перегоне произошел обвал грунта. Из-за этого поезда прибывали в Черновцы с опозданием.

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