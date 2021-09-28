Пробки возвращаются: в Киеве ограничат движение на одном из мостов через Днепр

На Южном мосту в столице будут ремонтировать проезжую часть в направлении Левого берега.
Начиная с субботы, 2 октября, автомобильное движение по Южному мосту в Киеве снова частично перекроют из-за ремонтных работ на проезжей части в направлении Левого берега.
Об этом говорится 28 сентября в сюжете ТСН.19: 30.
Ремонтники будут исправлять аварийные деформационные швы, которых на этом мосту до сих пор остается почти два десятка.
В конце августа Южный мост уже частично закрывали — в сторону Правого берега. Тогда это привело к образованию на улицах десятибалльных заторов на протяжении трех недель.
Завершить очередной ремонт планируют до 15 декабря, но полностью работы на сооружении должны закончить только к концу следующего года.