Пробил легкие металлическим прутом: под Киевом задержали мужчину, который нанес тяжелые травмы односельчанину

Во время драки 27-летний мужчина схватил металлический прут и нанес им три удара своем 54-летнем оппоненту.

Под Киевом мужчина пробил легкие металлическим прутом своем односельчанину.

На одной из улиц села Оране Иванковской территориальной общины Вышгородского района между двумя односельчанами навеселе возник словесный конфликт, который перерос в драку.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Во время драки 27-летний мужчина схватил металлический прут и нанес им три удара своему 54-летнем оппоненту", — говорится в сообщении.

Медики, прибывшие на место происшествия, срочно госпитализировали мужчину в медицинское учреждение и диагностировали у него переломы ребер и повреждения легких.

На месте происшествия работала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа отделения полиции №1 Вышгородского РУП.

Злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины полиция задержала уже дома.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве наказали мужчину, который психологически издевался над женой.

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