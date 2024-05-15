Призывали украинцев сложить оружие: СБУ задержала в Киеве соратников Медведчука (фото)

Служба безопасности Украины задержала в Киеве соратников Медведчука, работавших в проекте "Другая Украина". Организацию в РФ возглавил предатель Виктор Медведчук, координирующий свою деятельность с ФСБ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, в столице нашего государства над проектом работала агентурная группа, которая занималась информационными диверсиями против Украины. В частности, ее участники распространяли видеоконтент, в котором дискредитировали Силы обороны, призывали украинцев сложить оружие и сдаться оккупантам.

“В составе группы работали специалисты по видеоконтенту, которые обустроили подпольную студию в собственном доме на Киевщине и изготавливали заказные анимационные ролики. Готовую медиапродукцию они пересылали на согласование своему куратору из России. Им оказался Денис Жарких – бывший ведущий на каналах Медведчука, а сейчас директор его организации ”Другая Украина” в москве. После рассмотрения он давал разрешение на распространение антиукраинского контента в интернете”, — рассказали в пресс-службе СБУ.

Для этого подозреваемые массово использовали подконтрольные Медведчуку информресурсы, среди которых сайт "Другая Украина", страницы в соцсетях и на видеохостинге YouTube. За каждое видео они получали деньги из РФ, а наличные деньги им передавал близкий родственник директора организации.

Фото: Служба безопасности Украины

“В ходе обысков по местам жительства фигурантов обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с подтверждениями взрывной деятельности в пользу России. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили двум участникам агентурной группы о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Кроме того, по этой же статье УК подозрение получил куратор группы – директор организации "Другая Украина" Денис Жарких. Сейчас идет расследование для привлечения к ответственности всех участников информационно-подрывной деятельности против Украины”, – добавили в СБУ.

Напомним, в ночь на 13 мая дроны Службы безопасности работали в Липецкой и Белгородской областях РФ, в результате чего горели нефтебаза и электроподстанция.

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