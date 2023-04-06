Призывали к захвату власти и поддерживали группу "Вагнера": на Киевщине задержаны вражеские агитаторы

Один из анонимных аккаунтов был ориентирован на пользователей из стран ЕС. Именно этот ресурс злоумышленница использовала для попыток дискредитации сил обороны и искажения исторических фактов об Украине.
Служба безопасности разоблачила еще трех прокремлевских интернет-агитаторов в нескольких регионах Украины.
Злоумышленники публично оправдывали российскую вооруженную агрессию и распространяли призывы к насильственному захвату власти в Украине. Для этого агитаторы распространяли враждебные призывы из анонимных аккаунтов в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине. Материал для деструктивного контента брали из российских интернет-ресурсов.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Так, в Киевской области :
киберспециалисты СБУ заблокировали преступную деятельность переселенки из Мариуполя, создавшей несколько пропагандистских страниц в соцсетях.
Один из анонимных аккаунтов был ориентирован на пользователей из стран Евросоюза.
Именно этот ресурс злоумышленница использовала для попыток дискредитации сил обороны и искажения исторических фактов об Украине.
Также задержан пророссийский интернет-агитатор из Бучи. На платформе "Одноклассники" он оправдывал военные преступления окупантов и популяризировал группу "Вагнера" и ее владельца Пригожина.
СБУ установила, что во время оккупации Бучи мужчина с семьей эвакуировался в Прикарпатье. В то же время в соцсети жалел, что захватчикам не удалось "взять" Киев за три дня, чтобы свергнуть "нацистский режим".
На Одесщине:
задержан местный житель, который в российской соцсети "Вконтакте" распространял призывы к уничтожению правительственных зданий в Киеве.
Кроме того, злоумышленник распространял в Интернете запретную коммунистическую символику.
В настоящее время фигуранту сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
- ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического (нацистского) тоталитарных режимов).
По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.
Напомним, в Киеве адвокат обещала родственникам мужчину, обвиняемого в серии особо тяжких преступлений, среди которых и умышленное убийство, за 10 тысяч долларов повлиять на решение судьи и "решить" вопрос об изменении меры пресечения.
Читайте также: