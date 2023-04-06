Призывали к захвату власти и поддерживали группу "Вагнера": на Киевщине задержаны вражеские агитаторы

Один из анонимных аккаунтов был ориентирован на пользователей из стран ЕС. Именно этот ресурс злоумышленница использовала для попыток дискредитации сил обороны и искажения исторических фактов об Украине.

Служба безопасности разоблачила еще трех прокремлевских интернет-агитаторов в нескольких регионах Украины.

Злоумышленники публично оправдывали российскую вооруженную агрессию и распространяли призывы к насильственному захвату власти в Украине. Для этого агитаторы распространяли враждебные призывы из анонимных аккаунтов в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине. Материал для деструктивного контента брали из российских интернет-ресурсов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, в Киевской области :

киберспециалисты СБУ заблокировали преступную деятельность переселенки из Мариуполя, создавшей несколько пропагандистских страниц в соцсетях.

Один из анонимных аккаунтов был ориентирован на пользователей из стран Евросоюза.

Именно этот ресурс злоумышленница использовала для попыток дискредитации сил обороны и искажения исторических фактов об Украине.

Также задержан пророссийский интернет-агитатор из Бучи. На платформе "Одноклассники" он оправдывал военные преступления окупантов и популяризировал группу "Вагнера" и ее владельца Пригожина.

СБУ установила, что во время оккупации Бучи мужчина с семьей эвакуировался в Прикарпатье. В то же время в соцсети жалел, что захватчикам не удалось "взять" Киев за три дня, чтобы свергнуть "нацистский режим".

На Одесщине:

задержан местный житель, который в российской соцсети "Вконтакте" распространял призывы к уничтожению правительственных зданий в Киеве.

Кроме того, злоумышленник распространял в Интернете запретную коммунистическую символику.

В настоящее время фигуранту сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического (нацистского) тоталитарных режимов).

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, в Киеве адвокат обещала родственникам мужчину, обвиняемого в серии особо тяжких преступлений, среди которых и умышленное убийство, за 10 тысяч долларов повлиять на решение судьи и "решить" вопрос об изменении меры пресечения.

Российский агитатор был пойман и осужден в Днепре

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