Призвал расстреливать украинцев: в Киеве задержали экс-военного, работавшего на Россию (фото)

В Киеве задержали бывшего военного, работавшего на российскую пропаганду.
Коллаборант создал сеть антиукраинских информационных ресурсов на 150 тыс. подписчиков, где призвал к уничтожению Украины и украинцев.
Об этом сообщает СБУ.
Предателя задержала СБУ в Печерском районе столицы. Оказалось, что это – бывший военный. Он возражал против преступлений России в Украине, публиковал материалы о планировании обстрелов железнодорожных объектов и призвал расстреливать украинских пленных.
Также во время проверки СБУ обнаружила переписку предателя с бывшими российскими военными из оккупированного Крыма.
"Предатель выражал поддержку российским оккупантам, призвал к уничтожению любой страны ядерным оружием, высадке вражеского десанта в столице нашего государства, называл украинцев и американцев искусственными нациями. Также с начала вооруженной агрессии РФ злоумышленник рассказывал о движении транспорта в столице", — сообщили в СБУ.
СБУ сообщила задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по ч.2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала в поселке Черноморское Одесской области коллаборанта. Житель населенного пункта открыто поддерживал страну-агрессора и проводил пророссийскую пропаганду в социальных сетях.
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