Призвал громаду признать преступную власть оккупантов: в Киевской области задержали предателя

Мужчина также угрожал взорвать местное отделение полиции.

Полиция Киевщины задержала жителя села Ставище, который призвал громаду признать преступную власть оккупанта.

Изменнику сообщено о подозрении.

Об этом сообщает пресс- служба МВД.

Так, 26-летний местный житель призвал сообщество признать преступную власть россиян, угрожал расправой со стороны агрессора и склонял к сотрудничеству с российскими войсками. Мужчина также угрожал взорвать и местное отделение полиции.

"Коллаборант выкрикивал лозунги по поводу содействия российской федерации, ее представителям и вооруженным формированиям в нарушении суверенитета Украины", — говорится в сообщении.

Полиция задержала злоумышленника и сообщила о подозрении за недопустимые публичные призывы к поддержке агрессора по ч.1 ст.111-1 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый находится под стражей.

Напомним, в Житомирской области задержали предателя, который "сливал" россиянам местонахождение ВСУ.

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