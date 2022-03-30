Призвал громаду признать преступную власть оккупантов: в Киевской области задержали предателя

Мужчина также угрожал взорвать местное отделение полиции.
Полиция Киевщины задержала жителя села Ставище, который призвал громаду признать преступную власть оккупанта.
Изменнику сообщено о подозрении.
Об этом сообщает пресс- служба МВД.
Так, 26-летний местный житель призвал сообщество признать преступную власть россиян, угрожал расправой со стороны агрессора и склонял к сотрудничеству с российскими войсками. Мужчина также угрожал взорвать и местное отделение полиции.
"Коллаборант выкрикивал лозунги по поводу содействия российской федерации, ее представителям и вооруженным формированиям в нарушении суверенитета Украины", — говорится в сообщении.
Полиция задержала злоумышленника и сообщила о подозрении за недопустимые публичные призывы к поддержке агрессора по ч.1 ст.111-1 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый находится под стражей.
Напомним, в Житомирской области задержали предателя, который "сливал" россиянам местонахождение ВСУ.
Читайте также: