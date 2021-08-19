Прививки в автобусах: в Киеве работают мобильные пункты вакцинации от COVID-19 (адреса и график работы)

Прививки в автобусах: в Киеве работают мобильные пункты вакцинации от COVID-19 (адреса и график работы)

Автобусы будут курсировать по городу по заранее определенному графику.

В Киеве прививки против коронавируса стали делать просто в автобусах. С 19 августа в столице будут работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19.

Речь идет о специально оборудованных автобусах, которые по заранее определенному графику будут курсировать по городу (в районах, отдаленных от медучреждений, на базе которых созданы стационарные пункты прививок) и прививочные палатки (с 21 по 24 августа), которые будут располагаться в многолюдных местах.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на слова директора Департамента здравоохранения Валентины Гинзбург.

В мобильных пунктах вакцинации может привиться любой гражданин Украины или лицо, имеющее постоянный вид на жительство. Такой формат иммунизации не требует предварительной записи.

Все что нужно — паспорт, ИНН и мобильный телефон.

Если у вас подписана декларация с врачом — это значительно упростит и ускорит процесс оформления вакцинации. Записаться на ревакцинацию рекомендуется у семейного врача в ближайшем к вам пункте прививок, расположенном на базе учреждения здравоохранения. При этом не нужно ждать приглашения — звоните или записывайтесь через сервис helsi.me самостоятельно.

Фото: facebook.com/Лесной массив

Автобусы для вакцинации будут курсировать по таким маршрутам:

19 августа:

10:00-12:00 — супермаркет "Сильпо" (ул. Закревского, 61);

12:30-14:00 — микрорайон "Милославовичи" (ул. Закревского, 101)

14:30-16:00 — ТЦ "Район" (ул. Лаврухина, 4).

20 августа:

10:00-12:00 — супермаркет "ЭКО" (пр. Маяковского, 17);

12:30-14:00 — ТЦ "Глобал" (ул. Бальзака, 2-А) 14:30-16:00 — ТЦ "Новая линия" (ул. Бальзака, 65/1).

21 августа:

10:00-12:00 — супермаркет "Сильпо" (пр. Лесной, 37);

12:30-14:00 — маркет "Круг" (ул. Волкова, 16); 14:30-16:00 — парк Киото (м. "Лесная").

22 августа:

10:00-12:00 — торговый рынок (Бальзака, 98) 12:30-14:00 — торговый комплекс "Коралл" (ул. Милославская, 6);

14:30-16:00 — супермаркет "ЭКО" (ул. Радунская, 40).

Также вакцинация будет доступна в автобусах, которые будут находиться на основных рынках Киева с 9:00 до 13:00:

19 и 21 августа: "Дарынок" (ул. Магнитогорская, 1-А)

20 и 22 августа: "Базар на Лесной" (ул. Попудренко, 65);

19-22 августа: "Юность" (ул. Миропольская, 2) "Героев Днепра" (ул. Героев Днепра, 51); "Троещина" (ул. Электротехническая, 2).

Напомним, коронавирус в Киеве стремительно пошел вверх. По состоянию на утро 19 августа в Киеве зафиксировано 245 новых случаев коронавируса в сутки. Это на 64 случая больше, чем 18 августа (181 случай коронавируса).

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