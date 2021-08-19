Прививки в автобусах: в Киеве работают мобильные пункты вакцинации от COVID-19 (адреса и график работы)

Автобусы будут курсировать по городу по заранее определенному графику.
В Киеве прививки против коронавируса стали делать просто в автобусах. С 19 августа в столице будут работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19.
Речь идет о специально оборудованных автобусах, которые по заранее определенному графику будут курсировать по городу (в районах, отдаленных от медучреждений, на базе которых созданы стационарные пункты прививок) и прививочные палатки (с 21 по 24 августа), которые будут располагаться в многолюдных местах.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на слова директора Департамента здравоохранения Валентины Гинзбург.
В мобильных пунктах вакцинации может привиться любой гражданин Украины или лицо, имеющее постоянный вид на жительство. Такой формат иммунизации не требует предварительной записи.
Все что нужно — паспорт, ИНН и мобильный телефон.
Если у вас подписана декларация с врачом — это значительно упростит и ускорит процесс оформления вакцинации. Записаться на ревакцинацию рекомендуется у семейного врача в ближайшем к вам пункте прививок, расположенном на базе учреждения здравоохранения. При этом не нужно ждать приглашения — звоните или записывайтесь через сервис helsi.me самостоятельно.
Автобусы для вакцинации будут курсировать по таким маршрутам:
19 августа:
10:00-12:00 — супермаркет "Сильпо" (ул. Закревского, 61);
12:30-14:00 — микрорайон "Милославовичи" (ул. Закревского, 101)
14:30-16:00 — ТЦ "Район" (ул. Лаврухина, 4).
20 августа:
10:00-12:00 — супермаркет "ЭКО" (пр. Маяковского, 17);
12:30-14:00 — ТЦ "Глобал" (ул. Бальзака, 2-А) 14:30-16:00 — ТЦ "Новая линия" (ул. Бальзака, 65/1).
21 августа:
10:00-12:00 — супермаркет "Сильпо" (пр. Лесной, 37);
12:30-14:00 — маркет "Круг" (ул. Волкова, 16); 14:30-16:00 — парк Киото (м. "Лесная").
22 августа:
10:00-12:00 — торговый рынок (Бальзака, 98) 12:30-14:00 — торговый комплекс "Коралл" (ул. Милославская, 6);
14:30-16:00 — супермаркет "ЭКО" (ул. Радунская, 40).
Также вакцинация будет доступна в автобусах, которые будут находиться на основных рынках Киева с 9:00 до 13:00:
19 и 21 августа: "Дарынок" (ул. Магнитогорская, 1-А)
20 и 22 августа: "Базар на Лесной" (ул. Попудренко, 65);
19-22 августа: "Юность" (ул. Миропольская, 2) "Героев Днепра" (ул. Героев Днепра, 51); "Троещина" (ул. Электротехническая, 2).
Напомним, коронавирус в Киеве стремительно пошел вверх. По состоянию на утро 19 августа в Киеве зафиксировано 245 новых случаев коронавируса в сутки. Это на 64 случая больше, чем 18 августа (181 случай коронавируса).