Привезли на маршрутке испуганных животных: зоозащитники отреагировали на акцию протеста с овцами под КГГА

Привезли на маршрутке испуганных животных: зоозащитники отреагировали на акцию протеста с овцами под КГГА

Люди протестовали против плохих условий в общественном транспорте.

Зоозащитники осудили действия протестующих, которые под КГГА привлекли испуганных овец. Они отметили, что "креатив пробил дно".

Об этом говорится в заявлении UAnimals.

Зоозащитники подчеркнули, что овец под КГГА привезли на маршрутке, добавив, что это ужасный способ и жестокое обращение с животными.

"Этим жестоким "креативом", митингующие хотели показать, что людей в маршрутках перевозят как скот, но показали, что мышление некоторых людей не далеко ушло от первобытного человека", — подчеркнули активисты.

facebook.com/UAnimals.official

В UAnimals добавили, что животные – это не декор, а поведение протестующих – это издевательство.

"На митингующих составили протокол из-за жестокого обращения с животными, а овец изъяли и передали на временную передержку в Киевский зоопарк, где их осмотрят и обеспечат питанием и, при необходимости, лечением", — подчеркнули в общественной организации.

facebook.com/UAnimals.official

Напомним, патрульные на площади перед КГГА ловили малый рогатый скот. Видео появилось в соцсетях. С десяток животных и солому в центр Киева привезли митингующие. Они таким образом хотели обратить внимание на состояние маршруток общественного транспорта.

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