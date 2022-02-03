Привезли доски, а получили молотком и ножом: под Киевом мебельщик жестоко убил супругов

Привезли доски, а получили молотком и ножом: под Киевом мебельщик жестоко убил супругов

Между мужчинами возник словесный конфликт из-за несвоевременного расчета за предварительный заказ.

Под Киевом мебельщик жестоко убил супругов из Волыни. Люди привезли ему доски, а получили молотком и ножом.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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По данным следствия, 29 января в Василькове Киевской области между подозреваемым, который находился в помещении цеха по производству мебели, и потерпевшими – супругам из Волынской области, которые привезли деревянные доски по заказу последнего, возник словесный конфликт из-за несвоевременного расчета за предварительный заказ.

В результате этого подозреваемый схватил с деревообрабатывающего станка молоток и нанес удары по голове мужчине, нанеся ему около 5 колото-резаных ран, в результате чего наступила смерть последнего.

После этого, взяв из помещения офиса нож, подозреваемый подошел к автомобилю, в котором находилась женщина. Открыв переднюю пассажирскую дверь, нанес несколько ударов ножом по телу, нанеся 7 колото-резаных ран, в результате которых наступила смерть потерпевшей.

Положив тело мужчины в автомобиль, где находилось тело его жены, подозреваемый поехал на одну из улиц города, где и бросил автомобиль с телами убитых.

По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Киеве мужчина, вооруженный молотком, час крушил квартиру на Оболонском проспекте. Его пришлось унимать спасателям, медикам и полицейским.

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