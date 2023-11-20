Притворялся женщиной: полицейские Киева разоблачили мошенника, который выманивал деньги у мужчины в Сети

В Киеве полицейские разоблачили мошенника, который обманул мужчину через сайт знакомств. Злоумышленник создал анкету на сайте знакомств и под видом женщины долго выдумывал у мужчины деньги.

Об этом сообщает полиция Киева.

Установлена причастность афериста к 11 эпизодам мошеннических действий.

В дежурную часть управления полиции в метрополитене поступило сообщение от мужчины о том, что его обманули через сайт знакомств.

"В ходе реализации оперативной информации мы выяснили, что 21-летний уроженец города Никополь в течение длительного времени налаживал общение с потерпевшим, создав фейковую страницу на сайте знакомств. Под видом одинокой женщины познакомился в потерпевшим и выманивал у него денежные средства. За время общения злоумышленнику удалось завладеть суммой более 20 тысяч гривен", — рассказал следователь управления полиции в метрополитене Павел Сирош.

Правоохранители установили местонахождение правонарушителя. Во время обыска по его месту жительства следователи изъяли доказательства причастности мужчины к совершению мошеннических действий и задержали его.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в мошенничестве.

Сейчас 21-летнему мошеннику грозит до трех лет лишения свободы.

Парню избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Напомним, ранее известный ветеран Олег Симороз заявил о разоблачении псевдоволонтеров в Киеве.

Читайте также: