Притворялся сотрудником СБУ и терроризировал иностранцев: в Киеве мужчине грозит до 8 лет за решеткой

Притворялся сотрудником СБУ и терроризировал иностранцев: в Киеве мужчине грозит до 8 лет за решеткой

Среди организаторов схемы – еще один гражданин Украины, являющийся уроженцем Сирии.

Сотрудники СБУ в сотрудничестве с Нацполицией и под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры вручили подозрение еще одному члену мошеннической группировки, которая шантажировала иностранцев.

Мужчина притворялся сотрудником СБУ и требовал деньги с находящихся в Украине иностранцев. По предварительной информации, он с сообщниками угрожал людям депортацией, если те не дадут им взятку.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Согласно сообщению, среди организаторов схемы – еще один гражданин Украины, являющийся уроженцем Сирийской Арабской Республики.

"СБУ задокументировала, что он убедил гражданку Марокко в необходимости передать ему деньги якобы для сотрудников Службы безопасности Украины. Все это якобы для того, чтобы не допустить аннулирования документов, дающих право на постоянное проживание на территории Украины, и чтобы не принимать меры относительно депортации ее мужа", — говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали с поличным во время получения средств. В настоящее время обоим мужчинам сообщено о подозрении. Решаются вопросы об избрании меры пресечения.

Уголовное производство продолжается. Оно открыто по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 190 (мошенничество); ч. 4 ст. 27 (виды соучастников); ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Напомним, киевлянка открыла в центре Львова фальшивый обменник валют и украла у мужчины 19 тысяч долларов.

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