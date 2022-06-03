Притворялась мертвой, чтобы не убили оккупанты: на Киевщине чудом выжила 13-летняя девочка (видео)

Притворялась мертвой, чтобы не убили оккупанты: на Киевщине чудом выжила 13-летняя девочка (видео)

Раненая Дарина спряталась, притворялась мертвой и спасла себе жизнь.

В селе Катюжанка в Киевской области чудом пережила оккупацию 13-летняя Дарья. Девочка притворялась мертвой, чтобы российские военные ее не расстреляли.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

В конце февраля 2022 года российская колонна зашла в село. Тогда девочка и ее родные пытались проехать домой с соседней улицы, когда оккупанты открыли огонь по машине. Автомобиль загорелся, отец Дарьи и его жена погибли на месте.

Девочка пыталась убежать, но военные пустили автоматную очередь и тяжело ранили ее в руку и бедро. Дарина спряталась и притворилась мертвой, спася себе жизнь.

Напомним, в Киеве приступили к реконструкции жилых домов, пострадавших в результате российских обстрелов. На это выделили 800 млн. гривен.

Скриншот с видео

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