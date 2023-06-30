Присвоили квартиру 93-летней киевлянки и хотели упечь ее в спецучреждение: задержаны мошенники

Злоумышленники насильно забрали из квартиры ее владелицу, посадили в авто и должны были доставить в спецучреждение, однако были пойманы с поличным.

Киевские правоохранители задержали мошенников, незаконно присвоивших квартиру 93-летней женщины, и пытались насильно вывезти ее в спецучреждение.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева

Следователи разоблачили злоумышленников, которые мошенническим образом присвоили квартиру 93-летней киевлянки. Чтобы продать недвижимость новым владельцам, мошенники выселили пенсионерку из собственного жилья, и пытались поместить женщину в дом для пожилых людей против ее воли.

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Злоумышленниками оказались ранее не судимые местные жители 1976, 1977 и 1989 годов рождения.

Как сообщил начальник Управления уголовного розыска полиции Киева Сергей Махно, в преступную группу входили организатор и его сообщник, которые в мае незаконно присвоили чужую квартиру.

Среди злоумышленников были еще двое мужчин, которые должны были притворяться медиками "скорой". Они и забрали насильно потерпевшую из квартиры, посадили в авто и должны были доставить в спецучреждение. Вероятно, чтобы успокоить женщину, злоумышленники сделали ей инъекцию сильнодействующего вещества.

"Сначала подельники незаконным способом получили документы на право распоряжаться недвижимым имуществом пенсионерки, а также собрали весь необходимый пакет документов для удостоверения договора купли-продажи недвижимого имущества. Следовательно, один из злоумышленников "реализовал" квартиру своему родственнику якобы за почти два миллиона гривен, однако без уплаты денежных средств, поскольку договор был заключен исключительно с целью выбытия квартиры из собственности женщины и ее реальной продажи в будущем", – рассказал Махно.

Правоохранители сумели поймать злоумышленников с поличным, как только они выехали машиной, и доставили пенсионерку в больницу.

Во время обысков на месте преступления в машине и в жилье подозреваемых следователи изъяли ряд вещественных доказательств, подтверждающих преступную деятельность. Всех четырех фигурантов правоохранители задержали. Следователи открыли дела по фактам мошенничества, совершенного в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц; пособничества в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц; незаконного лишения свободы, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

За совершенное злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

"Пока мы под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры города Киева сообщили злоумышленникам о подозрениях, согласно их ролям в совершении преступлений. Решается вопрос об избрании мер пресечения. Досудебное следствие продолжается", — сообщил начальник Управления уголовного розыска полиции Киева.

Напомним, ранее правоохранители на Киевщине задержали мужчину, который обманывал людей около 20 лет. Злоумышленник "гастролировал" по Украине и рассчитывался сувенирными денежными банкнотами, к которым дорисовывал нужные знаки.

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