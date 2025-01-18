Руководство банка украло средства вкладчиков: в Киеве разоблачили преступную организацию

Нацполиция Украины раскрыла схему присвоения более 90 миллионов гривен вкладчиков обанкротившегося банка.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Организатор преступления, приобретя финансовое учреждение, привлек к преступной деятельности руководство банка, частных предпринимателей и госрегистраторов. Преступная организация состояла из 27 человек, среди которых - руководство банка, предприниматели, оценщики и госрегистраторы. Они регистрировали несуществующее недвижимое имущество в центральных районах Киева и Харькова, используя его в качестве залога для получения кредитов на сумму более 90 миллионов гривен.



Незаконно полученные средства фигуранты направляли на финансирование собственных бизнес-проектов: строительство заводов, ТЭЦ, приобретение элитных автомобилей и недвижимости. Параллельно сотрудники банка фальсифицировали акты проверки залогового имущества. Из-за этих мошеннических действий банк стал несостоятельным в 2021 году, не сумев выполнить обязательства перед клиентами.

В январе 2025 года следователи объявили о подозрениях руководству обанкротившегося банка за участие в создании и руководстве преступной организацией, присвоение имущества, служебный подлог и отмывание средств, полученных преступным путем. Среди подозреваемых - владелец банка.

Ранее семерым фигурантам уже были выдвинуты подозрения за присвоение имущества, злоупотребление служебным положением и растрату в составе организованной группы. Для обеспечения возмещения убытков полицейские наложили арест на недвижимость и транспорт фигурантов в Киеве.

"Сейчас полицейские устанавливают дополнительные обстоятельства совершения преступлений и делают все возможное, чтобы ни один злоумышленник не избежал справедливого наказания. За содеянное подозреваемым может грозить до 12 лет с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

Напомним, полиция устроила более 200 обысков из-за незаконного выезда за границу военнообязанных.

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