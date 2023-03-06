Присвоил 121 млн грн на ремонт дорог: в Киевской области директору компании объявили подозрение (фото)

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 6 млн грн залога.

В Киевской области директору компании сообщили о подозрении за присвоение 121 млн грн государственных средств на ремонте дорог.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины в Telegram.

Оперативники управления стратегических расследований в Киеве установили, что на протяжении 2019-2020 годов фигурант вносил в документы ложные сведения об объемах и качестве выполненных подрядных работ. По такой схеме злоумышленник присвоил 121 млн. грн.

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"Фигуранту сообщили о подозрении в растрате средств в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины)", — отметили в полиции.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 6 млн грн залога.

Фото: Прокуратура Киева

За совершенное подрядчику может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в Киевской области предприятие загрязняло воздух опасными выбросами. С предприятия в Белой Церкви взыскат почти 3,5 млн грн.

В городе Смела миллион гривен, который выделили на ремонт дорог, странным образом исчез

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