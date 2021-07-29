Приставил пистолет к голове оппонента: в Киеве вооруженному водителю объявили о подозрении

Мужчине может грозить арест до полугода или ограничение свободы на срок до двух лет.
В Киеве водителю, который приставил пистолет к голове оппонента за замечание о неуместное парковки, объявили о подозрении.
Мужчину обвиняют в угрозе убийством. Ему может грозить арест до полугода или ограничение свободы на срок до двух лет.
Об этом сообщили в столичной полиции.
Как говорилось в выпуске "ТСН. Ранок" за 23 июля, в одном из столичных дворов водители не пришли к согласию относительно правильности парковки. Один из водителей, не долго думая, вытащил оружие. На видео очевидцев хорошо видно, как мужчина подходит к припаркованной Skoda с попыткой что-то объяснить водителю. Водитель выходит из машины и, не найдя других аргументов, приставляет пистолет просто к виску оппонента. В конце концов, все обошлось без выстрелов, но не без полиции.