Приставил пистолет к голове оппонента: в Киеве вооруженному водителю объявили о подозрении

Приставил пистолет к голове оппонента: в Киеве вооруженному водителю объявили о подозрении

Мужчине может грозить арест до полугода или ограничение свободы на срок до двух лет.

В Киеве водителю, который приставил пистолет к голове оппонента за замечание о неуместное парковки, объявили о подозрении.

Мужчину обвиняют в угрозе убийством. Ему может грозить арест до полугода или ограничение свободы на срок до двух лет.

Об этом сообщили в столичной полиции.

Как говорилось в выпуске "ТСН. Ранок" за 23 июля, в одном из столичных дворов водители не пришли к согласию относительно правильности парковки. Один из водителей, не долго думая, вытащил оружие. На видео очевидцев хорошо видно, как мужчина подходит к припаркованной Skoda с попыткой что-то объяснить водителю. Водитель выходит из машины и, не найдя других аргументов, приставляет пистолет просто к виску оппонента. В конце концов, все обошлось без выстрелов, но не без полиции.

Новости Украины: в одном из столичных дворов водитель приставил пистолет к голове из-за замечания

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