Пришлось эвакуировать около 300 человек: в Киеве мужчина "заминировал" кинотеатр (фото)

Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения – прибор Драгер показал 1,64 промилле алкоголя в крови.
В Киеве мужчина "заминировал" кинотеатр. Из-за ложного сообщения пришлось эвакуировать около 300 человек.
Выяснилось, что злоумышленник ранее отбывал наказание за аналогичные преступления.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"В полицию Киева позвонил мужчина, который сообщил, что в помещении кинотеатра на улице Константиновский должен произойти взрыв. Для проверки полученной информации на место срочно отправились полицейские и профильные службы. Правоохранители эвакуировали из заведения на безопасное расстояние около 300 человек. Эксперты-взрывотехники вместе с кинологами со служебными собаками тщательно осмотрели здание и близлежащую территорию, однако каких-либо опасных предметов или веществ не обнаружили", — говорится в сообщении полиции.
Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в течение часа полицейские установили личность мужчины, совершившего ложный вызов, и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 41-летний местный житель, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения – прибор Драгер показал 1,64 промилле алкоголя в крови.
Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности.
Санкция статьи предусматривает от четырех до восьми лет лишения свободы.
Фигуранту сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 4 октября в Киеве поступило сообщение о заминировании университета имени Михаила Драгоманова. После тщательной проверки здания и прилегающей территории каких-либо взрывоопасных веществ или предметов не обнаружили.