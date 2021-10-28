Пришлось эвакуировать около 300 человек: в Киеве мужчина "заминировал" кинотеатр (фото)

Пришлось эвакуировать около 300 человек: в Киеве мужчина "заминировал" кинотеатр (фото)

Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения – прибор Драгер показал 1,64 промилле алкоголя в крови.

В Киеве мужчина "заминировал" кинотеатр. Из-за ложного сообщения пришлось эвакуировать около 300 человек.

Выяснилось, что злоумышленник ранее отбывал наказание за аналогичные преступления.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В полицию Киева позвонил мужчина, который сообщил, что в помещении кинотеатра на улице Константиновский должен произойти взрыв. Для проверки полученной информации на место срочно отправились полицейские и профильные службы. Правоохранители эвакуировали из заведения на безопасное расстояние около 300 человек. Эксперты-взрывотехники вместе с кинологами со служебными собаками тщательно осмотрели здание и близлежащую территорию, однако каких-либо опасных предметов или веществ не обнаружили", — говорится в сообщении полиции.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в течение часа полицейские установили личность мужчины, совершившего ложный вызов, и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 41-летний местный житель, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения – прибор Драгер показал 1,64 промилле алкоголя в крови.

Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности.

Санкция статьи предусматривает от четырех до восьми лет лишения свободы.

Фигуранту сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 4 октября в Киеве поступило сообщение о заминировании университета имени Михаила Драгоманова. После тщательной проверки здания и прилегающей территории каких-либо взрывоопасных веществ или предметов не обнаружили.

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