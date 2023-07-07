Пришел к соседям, когда женщины не было дома: на Киевщине педофил совершил развратные действия в отношении 6-летней девочки

Жителя Киевщины будут судить за развращение ребенка.
Житель Киевщины развращал 6-летнюю девочку.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.
Расследованием установлено, что обвиняемый, проживая по соседству с семьей 6-летней девочки, воспользовался отсутствием дома матери и вошел в дом. Мужчина совершил развратные действия в отношении ребенка, после чего ушел домой.
Педофила задержали.
"Ювенальные прокуроры Броварской окружной прокуратуры утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту развращения ребенка (ч. 2 ст. 156 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве женщина выгуливала шестерых детей на поводке.
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