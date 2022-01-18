"Природа забирает себе местность": в Сети сравнили удивительные фото Чернобыля до трагедии и сегодня

"Природа забирает себе местность": в Сети сравнили удивительные фото Чернобыля до трагедии и сегодня

Справа – зона отчуждения в наши дни, слева – Припять и Чернобыль в 1982 году.

Украинский блогер сравнил фото Чернобыля до трагедии в 1986 году и сегодня. Он показал, как природа забирает себе эту местность.

Об этом Артём Костюк написал у себя в Facebook.

Блогер объяснил, что слева на снимке со спутника изображены Чернобыль и Припять 18 мая 1982 года. Справа – зона отчуждения в наши дни.

"Едва видны следы бывших поселков, которые полностью снесли после аварии, видно, как строится 4-й энергоблок ЧАЭС, видно "Дугу", в деталях город Припять", — написал блогер под фото.

Напомним, что в 2021 году зону отчуждения посетило вдвое больше туристов, чем в прошлом. Встречали там даже Новый год. Чернобыльская зона стала популярным местом для путешественников со всего мира. В прошлом году зону отчуждения посетило 73 086 человек. Это вдвое больше, чем в 2020 году – 36450 человек.

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