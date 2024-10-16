Природа бастует против войны: в Киеве на левом берегу зацвела сирень (фото)

Это очень необычно для этого времени года.

В Киеве на левом берегу Днепра начала цвести сирень. Это необычное явление для этого времени года.

Об этом сообщили в соцсети.

Возможно это вызвано сочетанием аномально теплых погодных условий и негативным влиянием войны на экологию. В частности, обстрелы, радиация и химические вещества, попадающие в окружающую среду, могут способствовать изменениям в природных циклах растений.

Война в Украине повлияла на окружающую среду. Обстрелы приводят к уничтожению природных экосистем, а также распространению загрязняющих веществ, которые могут изменять биологические ритмы растений.

Сирень/Галина Кучаковская

Взрывы и разрушение инфраструктуры, сопровождающие боевые действия, негативно влияют на качество воздуха и почвы, страдают деревья и растения от токсических веществ.

Сирень/Галина Кучаковская

Война не только влияет на здоровье людей, но и наносит серьезный вред окружающей среде. Уничтожение лесов, загрязнение воды и воздуха.

Напомним, Александр Мурущак, писал о том, почему растения, в частности сирень в Киеве, цветут перед заморозками. ТСН.ua обратилось к экологу, чтобы узнать, какие факторы влияют на аномальное цветение сирени.

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