Приревновал: под Киевом пьяный мужчина до смерти избил свою беременную жену

Приревновал: под Киевом пьяный мужчина до смерти избил свою беременную жену

У погибшей осталась 15-летняя дочь.

В поселке Барышевка под Киевом 30-летний мужчина до смерти избил свою беременную 34-летнюю жену.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Злоумышленник вернулся домой под хмельком и поссорился с женой. Во время конфликта разъяренный мужчина нанес много ударов кулаками по голове женщины. Остановился обидчик только тогда, когда заметил, что женщина уже не дышит. Жертва скончалась от многочисленных разрывов внутренних органов и кровоизлияний. У погибшей осталась 15-летняя дочь.

Свои действия мужчина объяснил ревностью. Злоумышленника задержали. Ему грозит лишение свободы сроком от семи до десяти лет.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов обратил внимание, что проблема домашнего насилия до сих пор актуальна в нашем обществе. Он напомнил, что в четырех городах Киевской области уже функционируют специализированные группы по противодействию домашнему насилию. Это полицейские, получившие соответствующие знания по тактике действий при реагировании на подобные вызовы.

Напомним, что в Ровенской области 44-летняя женщина убила 42-летнего мужчину, который приревновал ее.

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