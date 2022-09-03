Приревновал к жене: в Киеве мужчина зарезал товарища

В Киеве суд назначил наказание мужчине, который из-за ревности убил товарища.
За свой поступок злоумышленник будет девять лет находиться в тюрьме.
Об этом сообщили в полиции Киева.
В полицию поступило сообщение от врачей о том, что в квартире на бульваре Вацлава Гавела они обнаружили тело мужчины с ножевым ранением груди.
Сотрудники полиции выяснили, что во время застолья злоумышленник приревновал свою гражданскую жену к товарищу, из-за чего у них возник спор. Впоследствии, когда конфликт не получилось разрешить словесно, правонарушитель ударил мужчину кухонным ножом в грудь. От полученного ранения 47-летний потерпевший скончался на месте.
Полицейские задержали 29-летнего киевлянина в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а также изъяли с места происшествия нож, направленный на проведение соответствующей экспертизы. Установлено, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойных нападений и краж в других районах столицы.
Мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что в Винницкой области молодой человек проломил товарищу голову лопатой, которой копал могилы.
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