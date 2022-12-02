Приревновал к жене: под Киевом 30-летний мужчина зарезал односельчанина (подробности, видео)

Под Киевом 30-летний мужчина зарезал односельчанина из-за ревности к жене.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

В полиции рассказали, что на днях к ним обратился 43-летний местный житель, который сообщил, что обнаружил мертвого товарища.

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На место происшествия прибыли сотрудники Обуховского управления полиции Киевской области.

Во время осмотра было установлено, что на теле погибшего есть три колото-резаных раны.

"Оперативники установили личность причастного к убийству. Им оказался 30-летний местный житель, который на фоне ревности к своей жене нанес удары ножом односельчанину. Полицейские задержали злоумышленника, признавшегося в совершении преступления", — говорится в сообщении полиции.

Следователи сообщили о подозрении фигуранту.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ревнивцу грозит до 15 лет лишения свободы.

На днях в полицию обратился 43-летний местный житель, который сообщил об обнаружении мертвого товарища. На место происшествия прибыли сотрудники Обуховского управления полиции Киевщины. Во время осмотра было установлено, что на теле имеются три колото-резаных раны. Полицейские провели комплекс следственных и оперативно-розыскных действий по выяснению обстоятельств. Впоследствии оперативники установили личность причастного к убийству. Им оказался 30-летний местный житель, который на фоне ревности к своей жене нанес удары ножом односельчанину. Полицейские задержали злоумышленника, признавшегося в совершении преступления. Следователи, по процессуальному руководству Обуховской окружной прокуратуры, и по факту совершения умышленного убийства [ч.1 ст. 115 УК], сообщили о подозрении фигуранту. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. В дальнейшем злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Национальная полиция Украины УНН — Украинские Национальные Новости УНИАН Украинская правда Цензор.НЕТ Опубликовано Полиция Киевской области Пятница, 2 декабря 2022 г.

Напомним, на Дарницком кладбище в Киеве произошло жестокое убийство. Злоумышленник убил неизвестного мужчину могильным крестом. Виновник приговорен к 10,5 годам лишения свободы.

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