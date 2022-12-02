Приревновал к жене: под Киевом 30-летний мужчина зарезал односельчанина (подробности, видео)

Полицейские задержали злоумышленника, признавшегося в совершении преступления.
Под Киевом 30-летний мужчина зарезал односельчанина из-за ревности к жене.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.
В полиции рассказали, что на днях к ним обратился 43-летний местный житель, который сообщил, что обнаружил мертвого товарища.
На место происшествия прибыли сотрудники Обуховского управления полиции Киевской области.
Во время осмотра было установлено, что на теле погибшего есть три колото-резаных раны.
"Оперативники установили личность причастного к убийству. Им оказался 30-летний местный житель, который на фоне ревности к своей жене нанес удары ножом односельчанину. Полицейские задержали злоумышленника, признавшегося в совершении преступления", — говорится в сообщении полиции.
Следователи сообщили о подозрении фигуранту.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ревнивцу грозит до 15 лет лишения свободы.
На днях в полицию обратился 43-летний местный житель, который сообщил об обнаружении мертвого товарища. На место происшествия прибыли сотрудники Обуховского управления полиции Киевщины. Во время осмотра было установлено, что на теле имеются три колото-резаных раны. Полицейские провели комплекс следственных и оперативно-розыскных действий по выяснению обстоятельств. Впоследствии оперативники установили личность причастного к убийству. Им оказался 30-летний местный житель, который на фоне ревности к своей жене нанес удары ножом односельчанину. Полицейские задержали злоумышленника, признавшегося в совершении преступления. Следователи, по процессуальному руководству Обуховской окружной прокуратуры, и по факту совершения умышленного убийства [ч.1 ст. 115 УК], сообщили о подозрении фигуранту. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. В дальнейшем злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Национальная полиция Украины УНН — Украинские Национальные Новости УНИАН Украинская правда Цензор.НЕТОпубликовано Полиция Киевской области Пятница, 2 декабря 2022 г.
Напомним, на Дарницком кладбище в Киеве произошло жестокое убийство. Злоумышленник убил неизвестного мужчину могильным крестом. Виновник приговорен к 10,5 годам лишения свободы.
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