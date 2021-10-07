Припарковала авто так, что 16 домов остались без света: в Киеве искали водителя иномарки

Коммунальщики вызвали на место полицию.
В Киеве автоледи припарковала автомобиль так, что заблокировали доступ к электроподстанции. В то время 16 домов на массиве Позняки были обесточены, поэтому ремонтники не могли устранить неполадку и вернуть подачу электроэнергии.
Об этом сообщает " Киев Оперативный" на странице в Facebook.
Отмечается, что женщина-водитель легковушки Chevrolet оставила машину перед зданием, вплотную к двери электроподстанции.
Коммунальщики вызвали полицию, но и правоохранители ничего не могли сделать с машиной, поскольку "Эвакуатор нет причины вызвать, она не мешает проезду автомобилей".
"16 домов без света. Ждут пока барышня выспится и отгонит свой Chevrolet", — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что в Киеве автомобиль забросали мусором за неправильную парковку.
Похожая история произошла в микрорайоне Академгородок. Мужчина припарковал свой Opel прямо на газоне под подъездом. Возмущенные жители высыпали мусор на машину, чтобы проучить водителя.