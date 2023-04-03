Приобрели через Интернет: под Киевом у котенка обнаружили бешенство, есть госпитализированные

В Броварах и громадах района из-за бешенства объявили карантин на два месяца.
В Броварах на Киевщине обнаружили бешенство у домашнего котенка, которого приобрели через Интернет, животное не было привито. В результате госпитализировали хозяина и его семью, а также ветеринара, который проводил осмотр котенка.
Об этом сообщило местное издание "Трибуна – Бровары".
В Броварах и причастных громадах объявлен карантин на два месяца. Всего установлено пять контактных лиц. Котенок погиб через день. Пострадавшие госпитализированы и получают необходимую помощь.
Из-за бешенства на два месяца введен карантин в Броварах, селе Княжичи, Требухов, Победитель, а также населенных пунктах:
- Калиновской ТГ – поселок Калиновка, с. Квитневе, Победа, с. Красиловка, с. Скибин;
- Великодымерская ТГ – поселок Большая Дымерка.
На время карантина запрещено проведение выставок, выводок, вывоз за карантинные границы собак, кошек и диких животных, проведение промышленного и лицензионного отстрела диких животных, их отлов и вывоз.
Специалисты рекомендуют привить всех домашних животных. Вакцина для животных – бесплатная.
Напомним, в метро Киева произошел масштабный сбой.
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