Приобрела овощерезки почти на 300 тысяч грн: чиновнице Днепровской РГА Киева сообщили о подозрении

Подозреваемой выбирают меру пресечения.
Начальнику отдела Управления образования Днепровской РГА Киева сообщили о подозрении. Отмечается, что чиновник закупила овощерезки по завышенной стоимости почти на 300 тыс.грн.
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.
В частности, подозреваемая отвечала за организацию и проведение процедур закупок и обнародование отчетов о договорах, заключенных без использования электронной системы закупок.
"При процессуальном руководстве прокуроров Киевской городской прокуратуры и ювенальных прокуроров поставлено в известность о подозрении начальницы отдела Управления образования Днепровской РГА в растрате средств при закупке оборудования для обработки продуктов питания", — указано в сообщении.
Чиновница тратила бюджетные средства во время проведения процедуры закупки "Оборудование для общепита" (комплекты оборудования для обработки продуктов питания в укрытиях, овощерезки с набором насадок).
Примечательно, что стоимость приобретенного товара оказалась завышенной почти на 300 тыс. грн.
Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 4 ст. 191 УК Украины — растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
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