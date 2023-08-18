Приобрела овощерезки почти на 300 тысяч грн: чиновнице Днепровской РГА Киева сообщили о подозрении

Начальнику отдела Управления образования Днепровской РГА Киева сообщили о подозрении. Отмечается, что чиновник закупила овощерезки по завышенной стоимости почти на 300 тыс.грн.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

В частности, подозреваемая отвечала за организацию и проведение процедур закупок и обнародование отчетов о договорах, заключенных без использования электронной системы закупок.

"При процессуальном руководстве прокуроров Киевской городской прокуратуры и ювенальных прокуроров поставлено в известность о подозрении начальницы отдела Управления образования Днепровской РГА в растрате средств при закупке оборудования для обработки продуктов питания", — указано в сообщении.

Также читайте ВСУ получат сотни ударных дронов Vampire украинского производства: появилось видео

Чиновница тратила бюджетные средства во время проведения процедуры закупки "Оборудование для общепита" (комплекты оборудования для обработки продуктов питания в укрытиях, овощерезки с набором насадок).

Примечательно, что стоимость приобретенного товара оказалась завышенной почти на 300 тыс. грн.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 4 ст. 191 УК Украины — растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Скандальные закупки в Украине

Ранее журналисты выяснили, как цена военной экипировки для Минобороны в 2022 году увеличилась втрое во время доставки.

На фоне массовых скандалов Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию возможных нарушений закона во время публичных закупок в период войны.

На скандальные закупки отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Между тем, на площадке публичных закупок ProZorro заметили очередной скандальный тендер.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:"Миллионы на брусчатку и барабаны, а не на армию! Общество возмутило скандальные закупки"

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.