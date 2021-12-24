Примотал Iphone к себе скотчем: в "Борисполе" поймали изобретательного украинца с телефонами на 200 тыс. грн (фото)

По словам таможенников, мужчина был похож на черепашку-ниндзя.
В аэропорту "Борисполь" под Киевом украинец примотал к себе скотчем шесть iPhone-13 Pro Max в коробках. Стоимость телефонов – около 200 тысяч гривен.
Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба Киевской таможни.
Мужчина, возвращавшийся с отдыха в ОАЭ, был похож на черепашку-ниндзя и привлек внимание нескольких контролирующих служб. При себе у него были чеки на технику. Согласно им, стоимость телефонов составляет около 200 тысяч гривен, но их рыночная цена в Украине значительно выше.
Правоохранители составили на мужчину протокол о нарушении таможенных правил. Теперь изобретательный украинец должен заплатить штраф в размере 100% стоимости товаров. Обнаруженные телефоны конфисковали.
Напомним, что в Киеве таможенники задержали необычную посылку с бивнем моржа, зубами кашалота и статуэтками из них. Мужчина и женщина из села в Одесской области пытались переслать их в Германию и Францию.
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